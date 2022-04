Lisboa recebe festa do café em março

Lisboa vai receber a segunda edição do Coffee Fest. O evento realiza-se nos das 20,21 e 22 de março no LX Factory e terá degustações de café, workshops, concursos, palestras e música.

Esta é a segunda edição do evento. A primeira, realizada em 2019, recebeu seis mil visitantes, segundo a organização. O evento, de três dias, inclui a campeonato nacional de baristas – no qual o vencedor representará Portugal no World Barista Championship. E ainda o concurso “Expresso Perfeito”.

O preço dos bilhetes é de 5 euros, por dia, e a entrada é gratuita para crianças até aos 12 anos.

Horário:

20 de março: das 14h00 às 20h00

21 e 22 de março: Das 10h00 às 20h00

Morada:

LX Factory

R. Rodrigues de Faria 103

1300-501 Lisboa