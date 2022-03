Pintor mais antigo nascido em Portugal em exibição no Museu Nacional de Arte Antiga

Produzido por

Considerado o primeiro artista português com obra documentada de pintura – é ele o primeiro pintor nascido no nosso País a quem é atribuída uma obra artística, anterior a Nuno Gonçalves – Alvaro Pirez d’Évora encontra-se em exposição no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, até ao próximo dia 15 de março.

Nascido em Portugal e “estrangeirado” em Itália, na região da Toscana, na primeira metade do século XV, onde trabalhou entre 1410 e 1434, em cidades como Pisa, Lucca, Prato e Volterra – crê-se que terá acompanhado o mestre florentino Gherardo Starnina, a partir de Castela ou Valência, no seu regresso àquela região italiana, em 1401 – Alvaro Pirez d’Évora, de quem se conhecem cerca de 50 obras de pintura de clara influência do Quattrocento italiano, é também de pleno direito uma das figuras fundadoras da pintura portuguesa, motivo que levou à organização desta exposição no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA).

Projeto comum do MNAA e do Polo Museale della Toscana, a exposição Alvaro Pirez d’Évora, Um Pintor Português em Itália nas Vésperas do Renascimento, visa chamar a atenção do público não só para este artista nacional tão mal conhecido entre nós e cuja obra, recursos materiais e técnica são claramente marcados pelos modelos «góticos» pré-Renascimento florentino, mas também para o contexto cultural e artístico em que se inseriu.

Assim, da exposição farão parte obras como a Anunciação, a primeira pintura de Álvaro Pires de Évora, como também é conhecido, incorporada na coleção do MNAA, após a sua aquisição, em 2018, pelo Estado português com a contribuição do Grupo dos Amigos do MNAA, um marco da pintura portuguesa do século XV, especialmente se tivermos em conta a tendência para considerar os famosos Painéis de São Vicente (c. 1470), de Nuno Gonçalves, a obra fundadora da pintura nacional.

Desta mostra fazem ainda parte várias obras dos grandes pintores toscanos da época de tempo de Alvaro Pirez d’Évora, num total de aproximadamente 85 peças.

Esta exposição do MNAA, que conta com o apoio do BPI/Fundação “la Caixa”, é considerada a mais completa mostra de Alvaro Pirez d’Évora realizada até hoje, contando com empréstimos de várias entidades europeias, caso do Museo Nazionale di San Matteo (Pisa), da Pinacoteca Nazionale di Siena, da Galleria d’Arte Moderna (Milão), das Gallerie degli Uffizi (Florença), da Gemaldegalerie (Berlim) e do Musée du Petit Palais (Avignon), entre outras instituições museológicas e coleções privadas de referência.

